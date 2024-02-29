Представители киевского режима второй раз за несколько месяцев поднимают вопрос возможной блокировки мессенджера Telegram на Украине. Их вполне можно понять, так как каналы, анонимно публикующие правду о событиях на фронте, совсем не устраивает украинские власти.

28 февраля в Верховной раде заявили, что с «Телеграмом» нужно «что-то решать». Причем вопрос этот поднял Комитет украинского парламента по свободе слова. Видимо, свободные слова звучат только в телемарафоне, в котором ведущие и политики регулярно докладывают о новых победах ВСУ.

Заявление о возможной блокировке Telegram вызвало бурное обсуждение и недовольство среди пользователей. По странному совпадению, неизвестные взломали в это же время сайт Верховной рады и перенаправили ссылку на фейковый канал в мессенджере.

Немного позже депутаты все же одумались и успокоили украинцев. Они заявили, что технической возможности закрыть мессенджер на Украине все равно нет, поэтому блокировать его никто не будет.