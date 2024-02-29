В Одесской области четверо уклонистов пытались сбежать с Украины, завернувшись в изотермические одеяла. Они дают возможность не попасть в поле зрения тепловизора, но затея все же провалилась.

«Нарушители (военнообязанные в Одесской области — ред.) обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. На всех четырех составлены административные протоколы», — цитирует источник в погранслужбе Украины РИА Новости.

Украинцы, которые таким образом пытались сбежать с Украины за границу, сообщили силовикам, что заплатили за услуги проводников от 3 до 8 тысяч долларов.

Материалы, из которых изготавливаются изотермические одеяла, действительно отражают до 80% тепла, выделяемого человеком. Но обмануть тепловизоры они все же не сумели.