В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала двоих «партизан», которые за полгода отравили самогоном более 600 военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал «МК».

Пророссийский настроенный пенсионер и полностью разделяющий его взгляды 25-летний внук создали собственный подпольный цех, в котором гнали самогон и коньяк. Они подмешивали в напитки отравляющее вещество и продавали их украинским военным.

Пенсионер с внуком работали по собственной инициативе и никак не были связаны с российскими спецслужбами. Оперативники СБУ не могли выйти на их след на протяжении полугода. За этом время «партизаны» успели нанести серьезный ущерб жизни и здоровью 600 военных.

СБУ все же задержала пророссийски настроенных граждан. Сейчас они находятся под следствием.