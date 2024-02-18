Украина не мобилизует две группы граждан – те, кто сейчас находится за решеткой и люди, которые вышли из мест лишения свободы либо просто получили приговор и поэтому были сняты с воинского учета. Глава Минюста страны Денис Малюська заявил, что они должны быть призваны в армию.

Он отметил, что люди, совершившие коррупционные преступления или нарушившие правила дорожного движения, вряд ли будут поднимать оружие на своих же сограждан в окопах. Но если есть какие-то опасения, можно раздать заключенным лопаты вместо автоматов.

«Более того, следует понимать, что в армии сейчас необходимо не только защищать Родину с оружием в руках. Нужно много чего делать, в том числе строить инфраструктуру. Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату», – заявил министр.

Он уточнил, что примерно 50 тысяч человек, судимость которых уже погашена, не стоят на воинском учете и скрываются от мобилизации. Они ходят по улицам, гуляют, но их никто не призывает.