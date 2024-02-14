Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил о начале так называемого «функционального осмотра» всех подразделений украинской армии. Но на деле это жесткая зачистка, которая коснется даже Генерального штаба.

О «функциональном осмотре» заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая, как мы хорошо помним, была ярым приверженцем отставки Валерия Залужного. Можно с уверенностью говорить, что сейчас во всех подразделениях начнется зачистка всех последователей бывшего главнокомандующего, передает «МК».

Причиной своеобразной аудиторской проверки, объявленной Сырским, мог стать сокрушительный удар ВС РФ по полигону в Селидово. Там ракеты «Искандер-М» уничтожили более 1000 хорошо подготовленных боевиков. Это стало серьезным ударом по репутации нового главкома, которого и так называют «генералом 200».