Спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой обвинил американское издание New York Times в «российской пропаганде». Так он прокомментировал сообщение газеты о 850-1000 пленных боевиков ВСУ при выходе из Авдеевки.

Лиховой подчеркнул, что много украинских военных действительно попали в плен. Но их численность не так велика, как заявляет американское издание.

По его словам, заявления «российской пропаганды» о сотнях военнопленных не соответствует действительности. Сколько боевиков попало в плен, он разумеется, говорить не стал.

Россия, по мнению Лихового, «подбрасывает фейки», которые подхватывают и распространяют ведущие американские и европейские СМИ.

Напомним, что New York Times ссылалась на двоих военнослужащих ВСУ, которые сумели выйти из Авдеевки, а также на свои источники в военном руководстве Украины.