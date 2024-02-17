Стало известно, что в Винницкой области партизаны взорвали молдавский эшелон, в котором находилось 60 тонн боеприпасов, переданных НАТО для украинской армии. Такую информацию сообщил официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.

«Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», – написал Воевода в своем Телеграм-канале.

Сильный взрыв прогремел в городе Могилево-Подольском утром 16 февраля. Участок железной дороги был выведен из строя. Ремонт железнодорожных путей продлится несколько дней.

Своими действиями партизанам удалось уничтожить военный груз, состоящий из 155 мм натовскими снарядами и боеприпасами, что направлялся для ВСУ, но не доехал до пункта назначения.

Так как украинская армия испытывает дефицит снарядов и боеприпасов, то уничтожение любой партии ракет и снарядов является серьезной потерей.

Ранее сообщалось, что украинские войска начали отходить из Авдеевки. О выводе подразделений ВСУ из населенного пункта накануне сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.