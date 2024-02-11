На оранжевой ветке московского метро случился настоящий коллапс из-за огромного наплыва пассажиров, которые заняли все платформы и эскалаторы на станции «ВДНХ». Соответствующие кадры, снятые очевидцами, публикует в своем материале портал MSK1.RU.

«Станция “ВДНХ” работает штатно. На станции организовано усиленное аудиоинформирование, дежурят сотрудники ЦОМП: пассажирам напоминают о возможности выхода через южный вестибюль (выходы 2–5)», – сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Огромные очереди на платформах и эскалаторах станции метро «ВДНХ» образовались из-за празднования Нового года по китайской традиции. На ВДНХ проходят праздничные мероприятия, которые включают в себя мастер-классы по цигуну и рисованию, а также фестиваль китайской народной культуры. При этом посетители праздничного мероприятия до сих пор могут побывать в павильонах выставки-форума «Россия».