В ходе упорной работы по освобождению поселка Победа российские бойцы подбили три натовских Леопарда, которые Киев ранее получил от Германии. Украинское командование так берегло натовские танки, что не пускало их в бой даже во время летнего наступления, отправляя пехоту без прикрытия.

Теперь ВСУ попытались переломить ситуацию, бросив на Марьинский участок фронта сразу несколько немецких танков. Три из них были подбиты российскими бойцами во время освобождения поселка Победа. Один Leopard удалось затрофеить и «вытащить в тыл», сообщают военкоры тг-канала «Военное дело».

Вечером 21 февраля тг-канал «Операция Z» сообщил о том, что 255 полк Южного военного округа проломил вражескую оборону под Марьинкой и освободил большую часть Победы. На руинах одного из зданий российские бойцы закрепили полковое знамя Победы. При поддержке танков и БМП-3 российские штурмовики продолжают атаковать вражеские позиции в Победе, уничтожая опорники и мобильные группы ВСУ.