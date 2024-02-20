Индийское издание The Economic Times опубликовало информацию, что власти Гавайев планируют ввести климатический налог для туристов, основываясь на примере других туристических стран. Налоговый сбор составить 25 долларов. Его обязаны платить туристы, посещающие Гавайские острова.

Введение этого налога в Греции, Новой Зеландии и Италии доказывает, что он является достаточно эффективным. Подобного рода налоги в вышеуказанных странах помогают в борьбе с климатическими изменениями. Собранные средства будут идти на финансирование работ по очищению пляжей и снижения риска возникновения лесных пожаров.

По заявлению гавайских властей, введение климатического налога поможет сохранить природу для и станет шагом образования устойчивости туризма на Гавайях. В 2023 году Гавайские острова посетило более 9.5 миллионов туристов.

С 14 февраля подобный налог начал взиматься с туристов на Бали. И он составляет 9.59 долларов. Оплатить его следует прямо в аэропорту по прибытию.