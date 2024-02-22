Телеведущая и актриса Лариса Гузеева не смогла сдержать слез в новом выпуске «Давай поженимся!», который был посвящен Дню защитника Отечества.

Героиней передачи стала 18-летняя офицерская дочь Анна Толмачева, студентка из Челябинска. Продюсеры нашли девушку через соцсети – ее типаж очень вписался в тему передачи. Воспитанная и благочестивая дочь офицера растопила сердца телеведущих и понравилась женихам. Когда они запели песню Сергея Трофимова «Родина», невеста подхватила, чем растрогала Гузееву.

В беседе с 74.RU Анна сообщила, что обычно желающие принять участие в передачи долго ждут приглашения. Но она уже через 4 дня была в Москве, потому что очень подошла для тематики выпуска. Анна призналась, что обменялась с женихами контактами, но о реальной свадьбе пока не думает.