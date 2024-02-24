Американский журнал Military Watch прокомментировал видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекс Patriot, опубликованную Минобороны РФ 23 февраля. Авторы публикации отметили, что Киеву будет не так просто заменить эту боевую систему.

Напомним, что на кадрах запечатлены моменты поражения транспортно-заряжающей машины, боекомплекта и тягача зенитно-ракетного комплекса. Также ранее сообщалось об уничтожении его пусковой установки. То есть, американский ЗРК стал абсолютно бесполезен.

По мнению экспертов, найти замену Patriot сейчас Киев не сможет, у него и так возникли серьезные сложности с системами противовоздушной обороны. Поэтому ВС РФ получают дополнительное превосходство.

Напомним, по предположениям аналитиков, удар по ЗРК «Пэтриот» мог быть нанесен ракетой ОТРК «Искандер» или гиперзвуковым «Кинжалом».