Современные танки практически полностью утратили свое значение на поле боя и превратились в «повозки» для пушек. В большинстве случаев они выполняют исключительно артиллерийские задачи, очень часто нанося удары по противнику с закрытых позиций, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

Он отметил, что анализ опыта специальной военной операции на Украине показывает, что танки нужно серьезно модернизировать. Кроме того, следует полностью изменить тактику их применения, так как одна боевая машина на поле боя не в состоянии что-либо решить.

«Современные средства связи и повышение ситуационной осведомленности танка должны обеспечить его массовое применение во взаимодействии с пехотой и ПВО. Также необходимо наращивать системы постановки дымовых и аэрозольных помех», – цитирует эксперта РИА Новости.

Также Мураховский уверен, что танки должны оснащаться надежной защитой от вражеских беспилотников, ударная мощь которых неуклонно возрастает.