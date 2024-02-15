В Сети появились истории сразу двух участников СВО из Нефтеюганска (ХМАО). Один – сбил вражеский дрон. Второй – спас раненого товарища от вражеского танка.

Командир мотострелков с позывным «Дым» участвует в СВО с конца 2022 года. На днях стало известно, что 3 февраля он со второго выстрела сбил очередную «птичку» врага. Кадры со сбитым дроном и поздравлениями командиру бойцы выложили в тг-канале «Югра Солдату».

Другой участник СВО из Нефтеюганска вынес раненого товарища из-под танкового обстрела. Боец рассказал, что с напарником отработали из АГС по врагу. Сменили позицию, укрывшись в ближайшем подвале, чтобы связаться с командованием.

Оказалось, что в подвале уже сидят в ожидании эвакуации девять штурмовиков. Парни не успели познакомиться, как в подвал прилетел танковый снаряд. Несколько бойцов сразу погибло. Наш герой с уцелевшим напарником вытащили одного из раненых из-под обломков и перенесли в ближайший курятник.