В Сети появился новый способ обмана доверчивых россиян, связанный с сайтами знакомств. О новой афере мошенников рассказала на своем YouTube-канале известный блогер Катя Конасова.

Одна из подписчиц блогера рассказала свою историю о попытке обмана на сайте знакомств. По словам девушки, она познакомилась с привлекательным молодым человеком на одном из сайтов знакомств и начала общаться с ним. В какой-то момент он заявил, что живет с ней в одном городе и давно любит ее. В подтверждение своих слов парень назвал точный адрес девушки и даже рассказал, как зовут ее родителей.

Парень даже выразил желание помочь девушке погасить кредит. Однако для этого ему нужны были данные ее банковской карты и код из СМС-сообщения, присланного банком. Почуяв неладное, девушка прекратила общение с мошенником.

«Если к вам стучатся дальние родственники и друзья и выдают вам всякие явки, пароли, телефоны и адреса, не нужно верить им на слово. Вполне возможно, что это мошенники, которые пытаются втереться к вам в доверие», – заявила Конасова.

По ее словам, злоумышленники пытаются представиться дальними родственниками или бывшими знакомыми. При этом они делятся личными данными своих жертв, которые узнают из специальных ботов в Телеграм.