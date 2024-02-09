Глава сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско рассказал «Ленте.ру» о новом виде мошенничества, который направлен на обман россиян. Теперь аферисты просят установить новое приложение для онлайн-банкинга.

По словам эксперта, схема начинается с уже привычного звонка, в ходе которого мошенник представляется сотрудником банка. Он объясняет, что нужно обновить приложение и дает пошаговую инструкцию по инсталляции обновления.

Как только жертва устанавливает софт, ей предлагается зайти в приложение мобильного банка для проверки работоспособности. С помощью «обновления», которое на самом деле является программой для удаленного управления телефоном, аферисты перехватывают пароль и получают полный контроль над приложением.

«Особенность нового витка мошенничеств заключается в том, что злоумышленники не ведут долгих подготовительных бесед, а сразу же под угрозой блокирования счетов уговаривают человека установить на телефон соответствующее программное обеспечение», — рассказал Вураско.

Он в очередной раз призвал проявлять бдительность и не верить всему, что говорят люди, позвонившие от лица сотрудников банка. Также нельзя скачивать и устанавливать приложения из неизвестных источников на смартфон, сообщать третьим лицам данные карт, пароли из СМС и другие данные. Чтобы избежать появления на смартфоне шпионского софта, нужно устанавливать и своевременно обновлять качественные антивирусные программы.