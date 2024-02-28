Российская армия уничтожила радиолокатор подсвета и наблюдения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Сообщается, что кроме радиолокатора наблюдения ЗРК С-300 в зоне СВО за последние сутки был уничтожен склад с беспилотными летательными аппаратами, хранилище горюче-смазочных материалов и полевой склад боеприпасов.

Выявленные в зоне проведения спецоперации цели были уничтожены при помощи оперативно-тактической авиации, ударов барражирующими боеприпасами, ракетных войск, а также реактивной и ствольной артиллерии. Всего в течение последних суток ВС России нанесли удары в 131 районе ведения боевых действий.

При этом средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации было перехвачено 99 украинских беспилотных летательных аппаратов.