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Министерством обороны России была опубликована видеозапись уничтожения украинской бронетехники и живой силы на правобережье Днепра российскими дронами. Операторы БПЛА своими действиями не дают противнику осуществить переброску войск и техники в район Крынок, расположенных на левом берегу.

«Российские военнослужащие операторы точными ударами БПЛА и артиллерии уничтожают цели, не давая противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Накануне глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ полностью зачистили территорию Крынок, расположенных на левобережье Днепра в Херсонской области, от украинских боевиков. Отмечается, что в Крынках находилось четыре бригады украинских морских пехотинцев, перед которыми командование ВСУ поставило задачу достичь западного побережья Республики Крым.