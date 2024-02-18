Российскими силами на Южнодонецком направлении было уничтожено более 190 бойцов противника и две единицы тяжелой техники. Такую информацию сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как сообщили в оборонном ведомстве, российские подразделения группировки «Восток» осуществили огневую атаку по украинским подразделениям 58-й пехотной бригады и 127-й бригады территориальной обороны в районе Урожайного ДНР, и Приютного Запорожская область.

«Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы “Мста-Б”, а также противотанковая пушка “Рапира”», – сообщается в сводке министерства.

Ранее сообщалось о падении украинского фронта в Авдеевке. Российские силы практически взяли в окружение противника, после чего главком ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе войск из населенного пункта.