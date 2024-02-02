За пятеро суток российские операторы FPV-дронов ликвидировали не менее 60 боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, беспилотники поразили два автомобиля противника и один танк.

В Сети также появилось видео боевой работы FPV-дронов, которые задействуют российские военнослужащие в боях под Артемовском.

Ранее стало известно об уничтожении танка ВСУ высокоточным снарядом «Краснополь». Артиллерийский боеприпас на цель наводил разведывательный беспилотный аппарат. Он же обнаружил танк на замаскированной позиции противника в районе Угледара.

ВС РФ перехватили инициативу и идут в наступление на всех участках фронта. Основные бои сейчас идут на Купянском и Артемовском направлениях, а также в Авдеевке и под Херсоном.