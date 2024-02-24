В ходе тяжелейших боев Вооруженным силам Российской Федерации удалось полностью освободить Авдеевку, откуда украинская армия постоянно обстреливала артиллерией жилые кварталы Донецка, Ясиноватой и Макеевки. Однако жители Донецка опасаются мести со стороны ВСУ за освобождение населенного пункта. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец».

«Вы знаете, у меня такие же чувства, как и в 15-м. Башня рухнула, и вроде стала символом того, что недолго осталось всушникам находиться в аэропорту. Но тогда мы поняли, что «ответка» будет жестокой и бесчеловечной», – приводит слова жительницы Куйбышевского района Донецка по имени Наталья автор статьи.

В далеком 2015-м году после падения башни в аэропорту ВСУ ударили по центру Донецка из РСЗО спустя всего три дня. Обстрел пришелся по зданию библиотеки им. Крупской. После этого украинская армия обстреляла больницу им. Калинина и многострадальный микрорайон Текстильщик.