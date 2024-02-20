Ровно десять лет назад в самом центре Киева на глазах всего мира, наблюдавшего за событиями в онлайн-режиме, произошло массовое убийство людей. По итогу постмайданная украинская власть сделает из сотни погибших гражданских настоящий идеологический миф под названием «Небесная сотня». О трагических событиях рассказывает в своем материале издание «Московский Комсомолец».

Примечательно, что дело о расстреле «Небесной сотни» так и не было раскрыто украинскими правоохранительными органами. При этом официальная версия событий на Майдане, которые произошли 20 февраля 2014 года, подвергается резкой критике большинством экспертов в мире.

По мнению канадского профессора Ивана Качановского, бойня на Майдане в центре Киева представляла собой успешную операцию «под чужим флагом». К таким выводам эксперт пришел после анализа видеороликов, опубликованных в открытых источниках. Профессор определил, что стрельба велась из зданий, находившихся под контролем протестующих.

Например, в 2017 году военный журналист Джану Микалессину смог взять интервью у грузинских снайперов, которые и расстреляли «Небесную сотню». Интервью было включено в документальный фильм «Украина, скрытые истины». По их словам, им была поставлена задаче вести огонь по протестующим и силовикам, чтобы спровоцировать кровавое боестолкновение.