Экс-министр культуры Украины, народный артист страны Евгений Нищук, который принимает участие в боевых действиях в рядах ВСУ, уверен, что в этом году вооруженное противостояние не закончится.

Он предсказал, что СВО продлится до весны следующего года и заявил, что украинцы должны быть готовы к длительным боевым действиям, сообщил “Московский комсомолец”.

По словам Нищука, бойцы на фронте сильно ощущают усталость после двух лет непрерывного противостояния. Но в данный момент отдыхать некогда, так как в зоне проведения специальной военной операции приближается переломный момент.

Бывший министр также заметил, что украинцы начали уставать от ежедневных сводок. Но заявил, что конфликт продолжит оказывать свое влияние на внутреннюю жизнь в стране как минимум до следующей весны.