Испанская полиция, которая работала на месте гибели летчика Максима Кузьминова, не исключает, что он был убит украинскими спецслужбами. Предатель, угнавший вертолет Ми-8, был для Киева неудобным свидетелем.

Издание ABC, первым сообщившее о гибели пилота, написало, что его расстреляли на парковке, а затем еще и переехали автомобилем, сообщает МК.

Еще один испанский портал Eureka news сообщил, что Кузьминов в последние несколько недель вел себя неадекватно. Он увлекся наркотиками, а также довольно часто употреблял алкогольные напитки.

Напомним, 19 февраля тело летчика, сбежавшего на Украину на вертолете и убившего своего сослуживца, нашли на паркинге в общине Вильяхойоса. По информации ряда изданий, в пилота выстрелили 14 раз.