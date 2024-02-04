Украинские беспилотные аппараты превратились в серьезную проблему. Дроны ведут разведку, а также беспрерывно атакуют российские подразделения. Военный эксперт Алексей Чадаев рассказал об эффективных способах противодействиям дронам.

Он отметил, что нужно изменить тактику и уничтожать не сами беспилотники, а операторов, которые ними управляют. Для этой цели нужно использовать высокоточные ракеты, не экономя на достижении цели, передает «МК».

Чадаев напомнил, что ВСУ регулярно пытаются атаковать операторов БПЛА с помощью РСЗО HIMARS и другого западного вооружения.

Удары по операторам сейчас важнее, чем поражение артиллерийских позиций ВСУ, так как их уничтожение позволит создать Киеву проблемы с использованием дронов и защитить российских военных от их атак. Кроме того, важно обеспечить защиту операторов ВС РФ, чтобы не подвергать их угрозам со стороны украинских боевиков.