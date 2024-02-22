Известный певец Митя Фомин рассказал, когда получил перелом фаланги мизинца во время реалити-шоу в Узбекистане. Артист принимал участие в съемках передачи «Выжить в Самарканде». Момент получения Митей Фоминым этой травмы попал в кадры передачи.

В беседе с журналистами артист рассказал, что сломал палец руки еще в сентябре 2023 года во время съемочного процесса. Но соответствующий выпуск шоу вышел только в середине февраля.

Судя по кадрам, Митя Фомин травмировал руку во время прохождения испытания. Участники шоу должны были разбить кирпичную стену с помощью подвешенного ядра. Как раз в момент попыток разбивания стены, артист и получил травму.

«Я снимаю перчатку и оказывается, что у меня там достаточно глубокая рана. Я впервые увидел свою собственную кость. Мне стало прямо, честно говоря, нехорошо», – рассказал Митя во время записи комментариев в шоу.

После получения травмы артиста забрала карета скорой помощи. Изначально Фомин думал, что у него что-то несущественное. Однако оказалось, что он получил множественный оскольчатый открытый перелом фаланги мизинца.