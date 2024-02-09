ВСУ регулярно несли колоссальные потери под командованием генерала Александра Сырского. Поэтому военные называют нового главкома мясником. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эксперты в США и Европе уже называют опрометчивым решение президента Украины Владимира Зеленского заменить Валерия Залужного на «генерала 200». Это еще одно прозвище Сырского, указывающее, что он не считается с потерями.

Напомним, Зеленский подписал указы о снятии с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Сырского 8 февраля.

В Госдуме ранее сообщили, что главком украинских Вооруженных сил присягал на верность народу России и учился в Московском командном высшем общевойсковом училище. Однако эту присягу он нарушил, выбрав сторону украинских нацистов.