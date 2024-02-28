Глава ассоциации Ouest — Est, французский политолог Никола Миркович заявил, что в случае ввода на Украину войск НАТО военнослужащие Альянса станут соучастниками конфликта между Киевом и Москвой.

Он отметил, что запад уже участвует в противостоянии, отправляя Украине вооружение и делясь с ней разведывательными данными. Кроме того, уже известно, что воюют в зоне СВО не только наемники, но и действующие военные из различных подразделений специального назначения стран НАТО.

Если войска будут введены официально, Запад станет полноценным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями.