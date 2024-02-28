Глава ассоциации Ouest — Est, французский политолог Никола Миркович заявил, что в случае ввода на Украину войск НАТО военнослужащие Альянса станут соучастниками конфликта между Киевом и Москвой.
Он отметил, что запад уже участвует в противостоянии, отправляя Украине вооружение и делясь с ней разведывательными данными. Кроме того, уже известно, что воюют в зоне СВО не только наемники, но и действующие военные из различных подразделений специального назначения стран НАТО.
Если войска будут введены официально, Запад станет полноценным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями.
«Макрон говорит, что эти солдаты не будут воевать. Но сегодня важной частью современной войны является сбор информации, электронная война, кибервойна. И эти решения, эти действия могут привести к гибели людей», – пояснил политолог в интервью агентству ТАСС.