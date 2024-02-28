40-летняя австралийская супермодель Миранда Керр вновь стала матерью. У бывшего ангела Victoria’s Secret недавно родился сын, которого назвали Пьер Керр Шпигель. В своем блоге Миранда опубликовала снимок детских пинеток и пледа с именем новорожденного сына.

«Мы очень рады объявить о рождении нашего маленького солнечного лучика, Пьера Керр Шпигеля. Мы чувствуем благодарность и счастье от появления на свет нашего четвертого сына», – написала модель.

Миранда Керр является супругой сооснователя Snapchat Эвана Шпигеля. Кроме новорожденного Пьера пара воспитывает еще троих детей. Старшего сына Флина Миранда родила в браке с актером Орландо Блумом. А от Эвана у модели есть еще два сына – Майлз и Харт.

Отмечается, что модель находится в хороших отношениях с экс-супругом, который также принимает участие в воспитании их общего сына. Кроме того, знаменитость сумела наладить отношения и с нынешней женой Блума – Кэти Перри. По словам Миранды Керр, она благодарна, что с новой семьей бывшего супруга ей удалось создать теплые отношения, основанные на общем взаимопонимании.