Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницки заявил, что Будапешт не намерен поддерживать украинские прокси силы Запада, который ведет войну против России. Он отметил, что НАТО затеяло это противостояние с использованием своего оружия и денег, но вот в стратегическом плане оно к нему подготовилось из рук вон плохо.

По словам главы Минобороны Венгрии, к серьезному противостоянию не были готовы ни боевые системы, ни боеприпасы, ни иные ресурсы западных стран.

Также Салай-Бобровницки заявил, что Венгрия не намерена поставлять на Украину оружие. Это твердая позиция Будапешта, которая не изменится ни при каких обстоятельствах.

Напомним, что в ходе встречи дипломатов стран-участниц Евросоюза Венгрия не поддержала введение в отношении России 13-го пакета санкций.