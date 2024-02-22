Подразделения «Западной» группировки российских войск при поддержке авиации ликвидировали в окрестностях населенного пункта Петропавловка в Харьковской области (Купянское направление) живую силу и технику 14-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВС Украины. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, самоходная пушка «Гиацинт-С» и самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», – заявил Конашенков.

Потери противника в живой силе на Купянском направлении за последние сутки составили порядка 30 военнослужащих, а также два бронетранспортера и 3 единицы автомобильной техники. В окрестностях населенного пункта Синьковка подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации были отражены три атаки противника.