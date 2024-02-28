Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» успешно поражает бронетехнику украинской армии в зоне проведения спецоперации. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения САУ и танка Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.

«Во время полета над территорией, контролируемой украинскими подразделениями на правобережье Днепра, оператор БПЛА обнаружил танк и самоходное орудие противника, которые вели огонь по нашим позициям из лесопосадки. Обнаружив цели, военнослужащие немедленно передали их координаты на командный пункт. Технику противника решили уничтожить барражирующими боеприпасами “Ланцет”. Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход “Ланцетов” на цели и зафиксировал из поражение в лесопосадке», – сообщает Минобороны РФ.