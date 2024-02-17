Польские фермеры уже сейчас протестуют из-за конкуренции со стороны Украины, получившей возможность ввозить сельхозпродукцию в ЕС на льготных условиях. Однако если Киев добьется своего и вступит в Евросоюз, аграриям в Польше придет конец, уверен бывший премьер страны Лешек Миллер.

Он заявил, что сейчас на границе Украины и Польше творится настоящее безумие. Одно дело – военная помощь Киеву в противостоянии с Россией и совсем другое – ввоз зерна в страну, которая имеет собственные фермерские хозяйства.

«Польское сельское хозяйство получит очень болезненный, даже смертельный удар», – заявил Миллер, комментируя возможное вступление Украины в ЕС.

Также он отметил, что из-за этого пострадают фермеры не только в Польше, но и в других странах континента.