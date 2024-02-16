Заявления западных политиков о смерти Алексея Навального являются домашними заготовками. Они стали появляться в СМИ буквально через 15 минут после появления первых сообщений, причем текст их практически одинаков, заявили в МИД РФ.

Пресс-служба ведомства отметила, что Запад использует стандартную схему «обвиняй во всем Россию». При этом получается, что буквально за два часа на Западе провели расследование вместе со всеми экспертизами и моментально нашли «виновных». Такая оперативность больше похожа на лицемерие и на подготовку всех заявлений заранее.

Напомним, Навальный умер сразу после прогулки. Ему внезапно стало плохо, медики, которые оперативно приехали на место, проводили реанимационные мероприятия на протяжении полутора часов, но результатов не добились. По предварительным данным, у политика оторвался тромб, что и стало причиной смерти.