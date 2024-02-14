Немецкий производитель автомобилей премиум-сегмента Mercedes представил ко Дню Святого Валентина спецверсию своего внедорожника G-класс в исполнении Stronger Than Diamonds. Особенность спецверсии заключается в инкрустации интерьера автомобиля настоящими бриллиантами. Соответствующий видеоролик с презентацией новой версии своего внедорожника был опубликован в социальных сетях компании Mercedes.

Изюминкой немецкого внедорожника G-класса (Geländewagen), который часто в народе называют «Геликом», стала инкрустация бриллиантами «грибков» замков дверей. В каждом из четырех замков установлен камень массой в 0,25 карата. При этом спецверсия автомобиля получила уникальную окраску матового розового цвета. Однако крыша автомобиля, сетки в переднем бампере, логотип и корпуса зеркал заднего вида окрашены в черный матовый цвет.

Интерьер автомобиля выполнен в черных тонах с вставками серебристого цвета. Сиденья внедорожника обтянуты натуральной кожей. На автомобиле установлены колесные диски от версии AMG диаметром в 20 дюймов. Под капотом расположен 4-литровый силовой агрегат. Стоимость новинки составляет внушительные 353 тысячи долларов США.