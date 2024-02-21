Минэкономразвития (МЭР) подготовил проект постановления правительства о расширении перечня документов, с которыми граждане смогут заселяться в отели и гостиницы. В настоящий момент постановление проходит процедуру общественного обсуждения.

«Проектом постановления предлагается дополнить перечень документов, на основании которых осуществляется заселение потребителя в гостиницу, а также дать возможность регистрироваться по месту пребывания и жительству в пределах России документами, удостоверяющими личность военнослужащего России и водительским удостоверением», – указано в проекте постановления.

Согласно новому постановлению, граждане смогут заселяться в гостиницы не только по паспорту гражданина Российской Федерации, а также при предъявлении военного билета, водительского удостоверения или загранпаспорта. Причем будет разрешено предъявлять не только оригиналы документов, но также их электронные версии через портал «Госуслуги».