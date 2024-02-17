Из-за обстрела Белгорода украинскими террористами повреждения получили 193 квартиры. Об этом рассказал глава администрации города Валентин Демидов.

Он отметил также, что в результате атаки 15 февраля повреждены 68 частных жилых домов. В двенадцати многоэтажках потребуется проведение масштабных работ по остеклению, еще в 12 жилых домах окна пострадали не все и не так сильно, но замена поврежденных и выбитых все равно понадобится. В нескольких зданиях уже восстановили окна и другие элементы остекления.

Также в результате удара ВСУ пострадали 13 хозяйственных строений.

Напомним, Киев нанес удар по Белгороду с применением РСЗО Vampire. Ранее стало известно, что российские военные отследили эту боевую машину и уничтожили ее вместе с расчетом.