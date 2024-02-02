Россия не представляет угрозы ни для одной страны НАТО. Однако те государства Альянса, которые рискнут посягнуть на суверенитет РФ, тут же получат ответ, что приведет к Третьей мировой войне, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что любая страна НАТО, которая предоставит Украине свои аэродромы, автоматически превратиться в легитимную цель для ВС РФ.

«То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов. Они, безусловно, станут законной целью для наших Вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги», — цитирует Медведева агенство ТАСС.

Политик призвал помнить об этом натовских военнослужащих, которые на учениях Альянса чванливо бряцают оружием у границ РФ.