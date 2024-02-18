Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал карикатуру с изображением петуха и свиньи в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ). Данное изображение, созданное нейросетью, демонстрировало непристойное восседание сине-желтой свиньи над петухом.

«Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикшон получил новые гарантии любви», – написал в посте Дмитрий Медведев. С французского языка «ami» переводится «друг», «cochon» – «свинья».

Медведев также добавил, что такой «роман» не будет одобрен французскими фермерами и другими гражданами страны, которые пострадали от политики президента Эммануэля Макрона.

Ранее между Украиной, Францией и Германией были подписаны соглашения между Украиной, Германией и Францией. Согласно этому договору в качестве поддержки Киев получит 3 миллиарда в 2024 году. По словам Дмитрия Медведева этот союз является «альянсом нацистов и бандеровцев».