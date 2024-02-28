Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе на Украину войск НАТО. Он отметил, что действующий французский лидер является «мелкотравчатым наследником» Наполеона.

«Мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России», — сообщил Медведев в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что подобными заявлениями Макрон провоцирует начало Третьей мировой войны, даже не задумываясь о ее возможных последствиях.

Напомним, ранее китайские эксперты высказали мнение, что российские ВС в случае ввода на Украину войск НАТО начнут использовать более разрушительные виды вооружений.