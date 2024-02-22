Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев коротко прокомментировал смерть летчика-перебежчика Максима Кузьминова.

«Собаке – собачья смерть», – заявил Медведев.

После уточняющего вопроса, важно ли, кто именно расстрелял предателя, зампред Совбеза отметил, что он уже все сказал по этому поводу.

Ранее смерть Кузьминова прокомментировала и сестра штурмана Хушбахта Турсунова Марворид. Она отметила, что предатель несправедливо поступил с ее братом, что невозможно простить ни при каких обстоятельствах. Она уверена, что рано или поздно Кузьминов должен был ответить за свое преступление.

Напомним, что Кузьминов был найден мертвым в Испании. В него попало более 10 пуль, после чего неизвестные переехали летчика-предателя на автомобиле.