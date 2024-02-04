В очередном выпуске программы «Экстрасенсы. Реванш» медиум Александр Шепс навлек на себя подозрения в жульничестве. Он слишком активно пытался дискредитировать таролога Александра Кижинова вместо того, чтобы выполнять поставленные задания.

В первом туре от экстрасенсов требовалось узнать, кто из участников является близнецами. Следующее задание было еще сложнее – нужно было вычислить человека с одним легким. Кижинов продемонстрировал высокий уровень компетентности, но Шепс начал его атаковать.

Он провоцировал таролога, однако тот не поддался на провокации. Кижинов максимально точно и грамотно отмечал на все вопросы медиума и излучал уверенность в своей победе.

Выпады Шепса в адрес таролога не понравились зрителям. В социальных сетях многие написали, что финалист 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» просто жульничает и пытается скрыть это нападениями на Кижинова.