День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, несет в себе энергетическую перестройку для каждого человека, рассказал известный медиум Олег Шепс. Он дал короткий астрологический прогноз, отметив, что это самое перестроение несет с собой Плутон.

Эта планета сейчас находится в знаке Водолея. 14 февраля к ней присоединится еще и Марс, поэтому энергетические изменения ждут не только Водолеев, но и представителей других знаков Зодиака.

Соединение Марса и Плутона в этом созвездии принесет большинству людей возможности для переоценки себя, а также для переосмысления того, что с ними происходит.

Что же касается именно Водолеев, то являясь творческими натурами, они получат шанс найти совершенно новые идеи и возможность воплотить их в реальной жизни.