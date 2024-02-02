Украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за тотального непрофессионализма в командовании. Звания присваиваются офицерам в основном за должности в тылу и выслугу лет, а на достижения и профессиональные качества внимания никто не обращает рассказал военный медик ВСУ Глеб Битюков.

В своем аккаунте в социальной сети он написал, что для ВСУ является нормой, когда один человек за год может позаниматься и боевой подготовкой личного состава, и разработкой логистических схем, и ремонтом бронетехники. При этом он ничего не смыслит ни в одной из этих отраслей.

Чтобы достичь высоких званий в составе ВСУ достаточно чаще всех мыться, пить не больше остальных и уметь читать и писать. Стремление к развитию и личная инициатива значения не имеют вообще. Лучшие военные давно погибли, а те, кто остался, занимаются в основном показухой.

По словам Битюкова, лучшим примером этого является Артемовск, о котором командование заявляло, как о крепости. На деле же город не был надежно укреплен, никто не строил фортификации и не устанавливал минные заграждения. Именно поэтому эксперты заранее понимали, что город удержать не удастся.