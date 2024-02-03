Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ сейчас работают на месте взрыва в Лисичанске. Напомним, ВСУ 3 февраля нанесли удар по местной пекарне, под завалами которой могут находиться 40 человек, передает РИА Новости.

Сейчас известно о пяти погибших в результате террористической атаки Киева. Число пострадавших выросло до восьми, шесть человек удалось извлечь из-под завалов живыми. Это лишь предварительная информация, так как спасательные работы продолжаются.

«На данный момент на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Специальная техника применяется для обследования и разбора завалов. Основное внимание уделяется поиску и спасению людей», – заявили в пресс-службе МЧС.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пекарня производила хлеб для мирного населения, в выходные там всегда было много людей.