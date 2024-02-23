Начальник штаба 12-й бригады специального назначения украинской нацгвардии «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) Богдан Кротевич признал серьезные проблемы у ВСУ в связи с недостатком живой силы.

Он заявил, что если придется оборонять Киев, Харьков и другие крупные города, наиболее важные для экономики страны, потребуется постоянная ротация сил. Но обеспечить ее сегодня командование ВСУ не в состоянии.

«У нас не будет войск оборонять Харьков, Киев, если сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые год стоят на линии фронта», – заявил майор.

Портал «Военное обозрение» обращает внимание на тот факт, что Кротевич входит в националистические подразделения, которые являются наиболее мотивированными. Однако даже он высказывает сомнения в способности удержать крупные города страны под натиском ВС РФ.

Решить проблему нехватки личного состава у Киева вряд ли получится. Насильственную мобилизацию населения сложно назвать хорошим решением для этого, так как она лишь увеличит безвозвратные потери Киева. Кроме того, у людей, принудительно отправленных на фронт, напрочь отсутствует мотивация для участия в боевых действиях.