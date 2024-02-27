В течение последних дней военнослужащие российской армии уничтожили сразу несколько западных артиллерийских систем в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщают российские военкоры, опубликовавшие соответствующие видеокадры в Сети.

С 26 по 27 февраля Вооруженные силы Украины потеряли на фронте шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer, САУ AHS Krab польского производства, французскую САУ CAESAR и САУ немецкого производства PzH 2000.

Одна из самых совершенных западных самоходных артиллерийских установок CAESAR французского производства была обнаружена российским разведывательным БПЛА в ближнем тылу. САУ была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет», который попал в место хранения боекомплекта.

Польская САУ AHS Krab была уничтожена российскими артиллеристами в ходе контрбатарейной борьбы. Также в Сети был опубликован момент уничтожений огнем российских артиллеристов немецкой САУ PzH 2000.