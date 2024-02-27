Известная телеведущая Маша Малиновская приехала 22 февраля на Донбасс, чтобы поздравить российских военнослужащих с Днем защитника отечества. С гуманитарной миссией Малиновская побывала в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

«Мне важно было лично пообщаться с жителями этих городов, узнать их позиции и мнения. И я хочу сказать бесконечное спасибо нашим бойцам, которые освободили и освобождают этих людей», – написала ведущая в соцсетях.

Малиновская привезла российским бойцам чистую новую одежду, лекарства, средства гигиены и прочие необходимые вещи. По словам теледивы, поездка на Донбасс разделила ее жизнь на «до» и «после». Ночевать знаменитости пришлось в полуразрушенном доме, ведь гостиниц неподалеку от зоны боевых действий, естественно, нет. Всего Малиновская пробыла на Донбассе три дня.

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