12-я бригада украинского спецназа «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), получила подкрепление в виде целого подразделения женщин. Их средний возраст составляет 35 лет, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что женщины прибыли на фронт добровольно, по контракту с Минобороны Украины. На одном из полигонов они прошли полный курс боевой подготовки и получили военно-учетные специальности.

В настоящий момент мобилизация женщин на Украине не предусмотрена, но им предоставляется возможность пополнить ряды ВСУ по контракту на добровольной основе.

Ранее сообщалось, что всего за один день под Авдеевкой были ликвидированы три девушки-военнослужащие ВСУ. Эксперты рассказали, что женщины служат в основном операторами БПЛА или снайперами.