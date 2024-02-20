На Краснолиманском, Донецком и Купянском направлениях несколько дней подряд наблюдается повышенная активность авиации ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что украинские самолеты действуют крайне осторожно, чтобы не входить в зону действиях противовоздушной обороны ВС РФ. При этом они все же летают гораздо активнее как на малых, так как и больших высотах.

Несколько раз были зафиксированы пуски западных крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Для предотвращения ударов ВСУ уже задействованы средства ПВО, зенитные комплексы внимательно отслеживают воздушное пространство.

На Украине некоторые эксперты высказывают, что такая активность авиации может быть результатом тайной передачи Киеву истребителей F-16. Однако пока нет никаких признаков появления в распоряжении ВСУ этих американских самолетов.